Rifiuti: Schifani, ‘con gestione commissariale accelerazione completamento rete impiantistica’

6 Febbraio 2025

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – “La gestione Commissariale ha l’obiettivo di accelerare, in via d’urgenza e in conformità a quanto stabilito dal Codice dell’ambiente, il completamento della rete impiantistica regionale, favorire il recupero energetico e garantire la sostenibilità ambientale, nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla gestione dei rifiuti e sull economia circolare”. Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, audito in Commissione Ecomafie. “La norma frutto di un proficuo confronto tra Governo nazionale e regionale ha peraltro contemplato la scelta della realizzazione di termovalorizzatori ad iniziativa pubblica per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana- dice – lo stanziamento di 800 milioni di euro derivanti dal Fondo sviluppo e coesione quale finanziamento pubblico per garantire un può basso impatto sulla tariffa dei cittadini della modernizzazione e razionalizzazione del sistema”.

“Il DPCM del 22 febbraio 2024 ha consentito il mio insediamento quale commissario straordinario con l’obiettivo di garantire il completamento della rete impiantistica integrata ed il conseguimento, nell’ambito di un’adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l’adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”, aggiunge.