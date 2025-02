Rifiuti: Schifani, ‘contro criticità avviato iter per interventi ampliamento discariche esistenti’

6 Febbraio 2025

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – “Al fine di cercare di fronteggiare la criticità emergente, già nel 2018 (con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 8 marzo 2018, n. 513 e ss.mm.ii.) è stato avviato l’iter per la realizzazione di due interventi di ampliamento delle discariche esistenti quali la VII vasca di Bellolampo a Palermo per 960.000 mc (consegnata nel corso del corrente anno) e la discarica di contrada Borranea a Trapani, suddivisa in due interventi distinti per complessivi 961.000 mc (una delle quali per circa 631.000 mc che è in fase di consegna al soggetto gestore)”. Così il Presidente della regione siciliana, Renato Schifani, Tali interventi, attualmente in corso di completamento, sono da ritenere di interesse strategico in quanto consentiranno di frenare nel breve periodo l’emergenza per la città metropolitana di Palermo e per la provincia di Trapani”.