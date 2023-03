Rifiuti: traffico illecito, procuratore Milano ‘più attenzione con Pnrr e Olimpiadi’

Marzo 8, 2023

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – L’attività di contrasto contro le attività organizzate per il traffico di rifiuti della Dda di Milano, con l’impiego delle risorse specializzate presenti sul territorio, “si sta fortemente focalizzando sul settore delle opere pubbliche e del recupero dei rifiuti terrosi e da demolizione, funzionali alla realizzazione di tali opere. Gli ingenti investimenti in atto, crescenti nei prossimi anni grazie ad investimenti da Pnrr e nell’ambito delle Olimpiadi di Milano-Cortina, impongono l’innalzamento della soglia di attenzione e la maggiore focalizzazione delle risorse disponibili su tali obiettivi”. Lo sostiene il procuratore di Milano Marcello Viola che, in una nota, ha dato conto dei risultati di un’indagine contro il traffico illecito di rifiuti che ha portato al sequestro di oltre 8 milioni di euro e a indagare due società e sette persone.