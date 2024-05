Riforme: A. Meloni, ‘con premierato sovranità popolo davvero compiuta’

13 Maggio 2024

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Con il premierato “gli italiani avranno la garanzia di veder rispettata la loro volontà. La sovranità appartiene al popolo e attraverso questa riforma la sovranità potrà essere davvero compiuta. E credo che l’astensione scenderà perché cambierà il rapporto tra cittadini e politica”. Lo dice Arianna Meloni, in un’intervista a ‘Il Giornale’.

“Non capisco -aggiunge- questa levata di scudi contro una proposta che semplifica e fa chiarezza nel dare un governo stabile all’Italia. Non è una riforma cucita su misura sul governo Meloni, è una riforma che restituisce solidità a chiunque andrà a governare in futuro, al di là dei partiti, in un’ottica di rispetto della politica dell’alternanza. Poi, in realtà, se penso che la sinistra è stata al governo per 10 anni senza mai vincere le elezioni, capisco il motivo per il quale avversa una riforma che permette di andare a Palazzo Chigi solo dopo aver ottenuto il consenso degli italiani…”.

“Il deficit di fiducia -conclude Arianna Meloni- va a intaccare non solo il rapporto con i cittadini, ma anche la propria autorevolezza sul piano internazionale. Se una nazione si presenta ai vertici europei con un presidente del Consiglio che cambia tutti gli anni, è ovvio che nessuno in Europa considererà quella nazione come un partner serio e affidabile”.