Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Sull’autonomia c’è stato un prendere o lasciare che non è un buon viatico per sedersi attorno a un tavolo per discutere sugli assetti istituzionali. Se vogliono davvero dialogare con noi rallentino sull’autonomia differenziata, ragionino sui livelli essenziali di prestazione”. Lo ha detto il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del partito, a radio Immagina.