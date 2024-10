Riforme: Ascani, ‘governare non è comandare, destra mina equilibrio costituzionale’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “La destra mina l’equilibrio costituzionale dei poteri. Ministri ultras in piazza per difendere il capo-partito sotto processo. Ministri a testa bassa contro i giudici che applicano le leggi. La seconda carica dello Stato che mette nel mirino l’indipendenza della magistratura. Si fermino. Governare non è comandare”. Così Anna Ascani del Pd sui social.