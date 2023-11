Riforme: Ascani (Pd), ‘destra vuole svuotare Parlamento’

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Il premierato che vuole la destra svuota completamente il Parlamento delle sue funzioni e di fatto rende il nostro Presidente della Repubblica, nonché vera fonte di stabilità in questi anni, un elemento di arredo”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati a ‘Specchio dei tempi’ su RaiNews24.

“Un uomo o una donna sola al comando per noi del Partito Democratico è inaccettabile: sono altri gli strumenti per la stabilità e li abbiamo anche proposti. Evidentemente a questa maggioranza non interessa dialogare sulle riforme”, ha concluso la deputata Pd.