Riforme: Barelli (Fi), ‘opposizioni coinvolte ma se arriveranno solo no avanti soli’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Sulle riforme istituzionali le opposizioni devono essere coinvolte. Il ministro Casellati sta lavorando in questa direzione, consultando le opposizioni, le parti sociali, costituzionalisti di diverse sensibilità politiche e culturali e continuerà a farlo. Certo, speriamo che non arrivino sempre e solo dei no a qualsiasi proposta, solo per partito preso, altrimenti, dovremo necessariamente andare avanti da soli”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a Il Dubbio.