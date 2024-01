Riforme: Barelli, ‘premierato e autonomia per stabilità governo e crescita territori’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “La riforma sul premierato serve per dare efficienza e stabilità al governo. L’autonomia differenziata serve per dare alle regioni e ai territori la possibilità di crescere in equilibrio a vantaggio dei propri cittadini”. E’ quanto dichiara al Tg1 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.