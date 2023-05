Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “C’è una agenda economica e sociale urgente, bisogna che il governo non sia distratto e si possa sviluppare un confronto sui temi caldi sociali. C’è una questione dirompente come quella della Sanità su cui il governo non sta rispondendo, non vorrei discutessimo di una riforma che è da venire della Costituzione e poi non garantissimo le prestazioni”. Lo ha detto a radio Immagina Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd.