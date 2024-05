Riforme: Biancofiore, ‘opposizioni per status quo, ce ne faremo ragione’

8 Maggio 2024

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La presentazione di tremila emendamenti al disegno di legge costituzionale sul premierato è un segno evidente e prevedibile che le opposizioni non vogliono dialogare per realizzare questa grande riforma. Ripetono, anzi accentuano lo spartito già utilizzato durante i lavori della Commissione. E’ un de ja vu di cui non possiamo che prendere amaramente atto. Il Pd e le altre aree politiche di opposizione pensano che le riforme costituzionali le possono fare solo loro quando sono maggioranza. In effetti, sono per lo status quo, vogliono mantenere inalterato il sistema politico-istituzionale superato dai tempi e non più adeguato per consentire ai governi di assumere decisioni veloci come è richiesto dai cambiamenti rapidi che si susseguono nella società. Ce ne faremo una ragione, andremo avanti perché la maggioranza degli italiani ci ha dato il mandato di realizzare questa riforma che darà agli elettori, finalmente, il potere reale di scegliere il governo del Paese. E noi intendiamo tener fede agli impegni elettorali”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Maie.