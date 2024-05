Riforme: Boccia, ”canguro’ senza regole, chiediamo capigruppo’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Chiediamo la convocazione di una conferenza dei capigruppo domani mattina prima dell’inizio dei lavori d’Aula. Vorremmo avere, prima dell’ingresso in Aula, chiare le regole del gioco”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

“Abbiamo 144 emendamenti all’articolo 1. Con il meccanismo che ci è stato comunicato non prima dei pareri ma dopo i pareri, e quindi durante le votazioni, possono saltare da calcoli che stiamo facendo dai 42 ai 69 emendamenti e se così fosse, con questo meccanismo comunicato in fretta e furia tra una contesa e l’altra, è saltato un terzo del monte degli emendamenti all’articolo 1. Se queste sono le regole del gioco chiediamo chiarezza perché pretendiamo di conoscere le regole del gioco prima di entrare in Aula. Se non fosse così sarebbe un ‘liberi tutti’ che non farebbe bene a nessuno”.