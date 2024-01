Riforme: Boccia, ‘domani comincia battaglia contro autonomia, sfascia coesione Paese’

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Domani presenteremo delle pregiudiziali di costituzionalità contro il provvedimento sull’autonomia differenziata di Calderoli. Lo faranno anche gli altri gruppi di opposizione. In commissione abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile per opporci ad un disegno scellerato. Siamo di fronte ad una destra irresponsabile che sta imponendo al Parlamento un provvedimento che spaccherà in due l’Italia. Faremo di tutto per fermarli e sosterremo anche le mobilitazioni che ci saranno nel paese, a partire dalle iniziative e dai presidi che già da domani ci saranno in diverse piazze del Paese”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia durante l’assemblea del gruppo Pd che si è svolta oggi a Palazzo Madama.

“Non c’è un centesimo per finanziare questa riforma che colpirà i territori e le regioni più deboli, quelle del Sud. Saranno colpiti sanità, trasporto locale, scuola, l’assistenza alle persone: andiamo incontro – ha continuato Boccia – ad una stagione molto difficile per il Paese che vedrà aumentare le diseguaglianze territoriali già molto forti: le aree già ricche lo diventeranno sempre di più, quelle più povere vedranno aumentare i propri problemi”.

“Su questo provvedimento si regge lo scambio all’interno della maggioranza con il premierato: due riforme che hanno in comune lo svilimento del ruolo del Parlamento. Ma e’ un fatto che sia una maggioranza divisa, perché anche FdI ha presentato emendamenti correttivi. Che non saranno accolti bene dalla Lega. Ci sono spazi in aula per incunearsi nelle loro divisioni, e su questo – ha concluso Boccia – lavoreremo”.