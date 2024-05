Riforme: Boccia, ‘dopo parole Casellati ancor più convinti a difesa Carta’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Le colleghe e i colleghi della maggioranza hanno sicuramente ascoltato gli interventi che tutti i gruppi parlamentari delle opposizioni hanno fatto anche in questo inizio di confronto sull’impianto degli emendamenti e spero che provino il rimpianto di non aver partecipato alla costruzione di proposte alterative a quelle che invece il governo li sta obbligando a subire”. Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, nel suo intervento in Aula.

“L’opposizione si oppone in maniera molto dura non solo perché dal lavoro nella Commissione Affari costituzionali è emersa tutta la contraddittorietà, la fragilità, la pericolosità dell’eventuale attuazione della legge sul Premierato, ma perché vediamo tutta la remissività della maggioranza rispetto all’azione del governo. Un Esecutivo che è stato silente per mesi e che ha parlato ieri per bocca della ministra Casellati: le sue parole ci hanno convinto ancora di più a difendere l’impianto della nostra Costituzione”.

“La lista delle senatrici e dei senatori a vita letta dal presidente Franceschini– ha continuato Boccia – mi ha commosso perché è un viaggio nella storia della Repubblica attraverso gli studi, i racconti degli avi, le eccellenze che la Repubblica ha saputo esprimere e che a un certo punto ha portato qui a Palazzo Madama. Non parlo solo degli ex presidenti della Repubblica che hanno continuato a servire da questi banchi il Paese, ma anche degli altri, da Eduardo a Camilla Ravera. Che senso ha non consentire alla prossima Rita Levi Montalcini di portare la sua storia e le sue competenze al servizio del Senato?”.