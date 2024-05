Riforme: Boccia, ‘maggioranza divisa e nel caos, alcuni partiti poco sensibili a premierato’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Al secondo giorno di votazioni su un provvedimento come la riforma costituzionale, la maggioranza è assente. Manca il numero legale ed evidente che la ‘sensibilità’ e l’attenzione di alcune forze della destra nei confronti del premierato non è la stessa dimostrata nei confronti dell’autonomia differenziata. Siamo quasi all’indifferenza. La verità è che abbiamo davanti una maggioranza divisa, spaccata, che dopo gli autogol sul redditometro oggi balbetta in Aula”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, commenta la mancanza del numero legale nell’Aula del Senato.