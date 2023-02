Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Il presidenzialismo? A me sembra davvero incredibile che la figura che più funziona in questo Paese ovvero il presidente della Repubblica, debba essere messa in discussione”. Così Stefano Bonaccini a Sky Tg24 – Il Confronto con Elly Schlein.