Riforme: Bonelli, ‘Meloni va all’assalto finale della Costituzione’

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “La Presidente Meloni va all’assalto finale della Costituzione per colonizzare lo Stato. Con un’inaudita spartizione politica: il premierato voluto da Fratelli d’Italia, il decreto sicurezza dalla Lega e, infine, la separazione delle carriere richiesta da Forza Italia. La destra vuole occupare ogni angolo dello Stato e mettere sotto controllo organismi costituzionali come la magistratura. Sono state concesse solo 24 ore al Senato per approvare il decreto sicurezza: una scelta autoritaria che limita i poteri del Parlamento”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Sono assetati solo di potere, anche perché la destra vuole nascondere la profonda crisi sociale che attraversa il Paese. La povertà assoluta ha raggiunto la cifra record di 5,7 milioni di persone, un dato drammatico occultato dalla comunicazione del governo. La destra pensa a come spartirsi lo Stato, dimenticando le emergenze sociali, economiche e ambientali che si rifiuta di affrontare. L’assalto alla Costituzione va fermato”.