Riforme: Borghi (Iv), ‘faremo nostra parte ma proposta va migliorata’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Faremo la nostra parte. Per noi il tema dell’efficienza del sistema istituzionale è reale e condividiamo l’idea di premierato elettivo, ma serve coerenza di sistema e le cose devono essere fatte bene. Non abbiamo nessun elemento pregiudiziale e vogliamo discutere nel merito, sulla base delle risposte che riceveremo“. Lo dice il senatore di Italia Viva, capogruppo al Senato, Enrico Borghi, partecipando alla videoconferenza sul tema ‘Quale riforma istituzionale serve all’Italia’.

“Si apre stagione di dibattito nel paese. Tenteremo di migliorare la proposta, e quindi la nostra valutazione resta sospesa in termini di voto, legata al processo di adeguamento della norma. Avere un premier eletto direttamente – spiega Borghi – ma che poi può essere sostituito e non può scegliere e revocare i ministri, rischia di produrre l’effetto opposto rispetto alle intenzioni della destra di rafforzare l’esecutivo. Per noi è anche fondamentale riprendere il cantiere del bicameralismo e la questione della legge elettorale. Altrimenti rischiamo un impazzimento del sistema”.