Riforme: Boschi (Iv), ‘le voleva già l’Ulivo, non si può parlare sempre di deriva autoritaria’

Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Penso che rivedere la forma di governo, dare stabilità, rafforzare l’esecutivo serva al Paese, non cambio idea perchè c’è la Meloni a palazzo Chigi. E’ l’errore della Meloni di 10 anni fa, se le cose che dice le avesse fatte 10 anni fa le cose sarebbero cambiate”. Lo ha detto Maria Elena Boschi a Mezz’ora in più.

“Che si debba rivedere la forma di governo non lo diciamo noi, lo diceva la commissione dei saggi di Letta, era la tesi dell’Ulivo nel ’96. Non è una invenzione della Meloni”, ha spiegato l’esponente di Iv che ha anche sottolineato: “Non si può accusare di deriva autoritaria ogni volta che un governo vuol cambiare qualcosa. Non credo che tutti gli autorevoli giuristi che lo hanno fatto pensassero di rafforzare l’esecutivo per torsione anti democratica, non possiamo trovarci sempre allo stesso livello”.