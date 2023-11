Riforme: bozza, premier eletto da cittadini può cambiare una sola volta nella Legislatura**

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Il premier eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini può cambiare, ma solo una volta nel corso della Legislatura (ovviamente con il vincolo che il nuovo premier sia un parlamentare eletto nelle fila della coalizione che ha vinto le elezioni e ne porti avanti il programma). Questa l’unica novità nel testo della riforma costituzionale che approda questa mattina in Cdm rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi.

“Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”, si legge infatti al termine dell’articolo 4 del disegno di legge costituzionale “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”. Per il resto, la bozza, visionata dall’Adnkronos, contiene piccole modifiche di forma, non di contenuto, rispetto alla versione originaria.