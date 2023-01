Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Un doveroso ringraziamento alla Ministra per aver organizzato questo incontro; per averci consultato; per aver approcciato le riforme come si deve fare, cioè ascoltando le opposizioni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda uscendo dall’incontro con il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati accompagnato da Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Raffaella Paita.