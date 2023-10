Ottobre 28, 2023

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “E’ una riforma pericolosa. Questa riforma dice che il capo politico che vince è premier per 5 anni. Vogliamo semplificare? Ci saremmo tenuto Di Maio premier per 5 anni, non so se questo Paese avrebbe potuto sopravvivere…”. Così Carlo Calenda all’assemblea nazionale di Azione.