Riforme: Calenda, ‘noi per rafforzare poteri premier, no elezione diretta’

Ottobre 28, 2023

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “La nostra posizione è molto chiara noi siamo per rafforzare i poteri del premier, non siamo per l’elezione diretta del premier perchè squilibra il rapporto con il presidente della Repubblica”. Così Carlo Calenda arrivando all’assemblea nazionale di Azione.

Se ci fosse stata l’elezione diretta “ci saremmo tenuti Di Maio per 5 anni presidente del Consiglio, direi che forse neanche l’Italia sarebbe sopravvissuta a tanto… Quindi bisogna stare molto attenti a mettere le mani sulla Costituzione. Invece che perdere due anni a parlare di riforme che non si faranno, applichiamo la Costituzione”.