Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag (Adnkronos) – “Il governo sembra sia disponibile in questa fase a raccogliere le idee. La premier non ci ha detto in che modo intende procedere, se bicamerale o iniziativa del governo. Noi non ci impicchiamo al metodo, ne discuteremo”. Lo ha detto Carlo Calenda sulle riforme.