Riforme: Calenda, ‘serve commissione deliberante, no a sindaco d’Italia’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Io spero che i tempi non siano maturi per fare il sindaco d’Italia perché è sbagliato. Innanzitutto perché non c’è nessuna parte nel mondo, e noi non possiamo fare patchwork di sistemi differenti”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader e senatore di Azione, intervenendo al Festival delle Città-Sortirne insieme, organizzato da Ali, Autonomie locali italiane, in corso di svolgimento a Roma.

“Il bipolarismo ha fallito perché ha diviso il Paese. Dobbiamo mutuare il sistema della Germania, in modo che non ci divida il sistema. Il consiglio che ho dato a Meloni è di separare le riforme istituzionali dalla normale iniziativa del governo, con una commissione deliberante. Si deve anche fare una riforma elettorale rimettendo le preferenze, è una battaglia bellissima e di civiltà”, ha detto ancora sottolineando poi come “il referendum del 2016 ha fallito perché è diventato un referendum sul governo, ma era in larga parte voluto dal Paese”.

“Non c’è legittimazione della controparte, che è vista come un nemico, ed è per questo che non si riesce ad arrivare a una sintesi”, ha concluso Calenda.