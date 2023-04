Riforme: Calenda, ‘sì a collaborazione con Meloni, spero con tutte le opposizioni’

Aprile 7, 2023

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Un punto su cui sicuramente si collaborerà, spero tutte le opposizioni, con il governo è quello delle riforme istituzionali, che secondo me la Meloni vorrà rimettere in campo dopo la pausa pasquale”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tg1 Mattina.

“Il presidenzialismo è sbagliato, in Italia il presidente della Repubblica è l’unico in cui tutti riconoscono autorevolezza, non andiamo a toccarlo -ha spiegato il leader di Azione-. Ma sì a poteri del premier più forti, sì all’indicazione del premier, sì a una legge elettorale che va cambiata. Aggiungo che sono per il monocameratismo secco, i tempi legislativi sono troppo ampi”.