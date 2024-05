Riforme: Casellati, ‘con governi instabili Italia non ha credibilità internazionale’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Questa riforma poggia su due capisaldi, una è la stabilità dei governi” perché “i numeri che la nostra storia repubblicana ci restituisce sono impietosi: in 76 anni abbiamo avuto 68 governi della durata media di 14 mesi, questa instabilità è chiaro che ha provocato anche una mancanza di credibilità a livello internazionale nei nostri confronti”. Lo ha detto, parlando della riforma costituzionale sul premierato, il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, ospite del 5° Meeting del Made in Italy organizzato dalla confederazione Aepi.

“La seconda gamba di questa riforma è l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Nel nostro programma originale c’era l’elezione del Presidente della Repubblica che però ha incontrato varie obiezioni perché si ritiene che mettere in un agone elettorale il Presidente della Repubblica lo avrebbe potuto privare di quel carattere di terzietà che caratterizza il suo ruolo. Quindi ho virato verso l’elezione diretta del premier perché da più parti delle opposizioni, invece, si manifestava l’idea di rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio la cui fragilità è riconosciuta da tutti i costituzionalisti”, ha proseguito Casellati.