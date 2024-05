Riforme: Casellati, ‘delusa per ostruzionismo opposizioni, è schiaffo’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Con molta delusione mi sono ritrovata di fronte a 2.600 emendamenti delle opposizioni in Commissione e più di 3.000 emendamenti in Aula e nessuna proposta di carattere alternativo. Oggi c’è un forte ostruzionismo, trattare così la Costituzione diventa una sorta di schiaffo. Non si tratta in questo modo una riforma dopo una ricerca continua da parte nostra di un punto di caduta”. Lo ha detto, parlando della riforma costituzionale sul premierato, il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, ospite del 5° Meeting del Made in Italy organizzato dalla confederazione Aepi.