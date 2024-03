Riforme: Casellati, ‘in questo Governo non ci sono ‘braccia tese’, mio padre era un partigiano’

Marzo 12, 2024

Roma. 12 mar. (Adnkronos) – “Questo governo nasce con i valori della Repubblica italiana di libertà e democrazia. ‘Braccia tese’ non ce ne sono in questo Governo. Il ‘braccia tese’ riflette una concezione che in questo esecutivo non esiste. Mio padre era un partigiano, arrestato, picchiato a sangue e liberato… Io appartengo ad un governo in cui si parla di democrazia e libertà. In cui non ci sono né ombre di totalitarismi né di derive plebiscitarie”. Così il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo al confronto presso la sede della Uil a Roma.