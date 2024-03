Riforme: Casellati, ‘io assente in Commissione? Polemiche pretestuose, arrivata dopo 10 minuti’

27 Marzo 2024

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Non mi piacciono le polemiche pretestuose. Faccio presente che ieri era prevista la Commissione per le ore 20. Essendo finita l’Aula prima delle 20, il presidente Balboni ha chiesto, con esito positivo unanime, a tutti i componenti della Commissione, a cominciare dalle opposizioni, se si poteva iniziare con le dichiarazioni di voto sugli emendamenti in attesa del ministro che, avvertito dell’anticipazione, stava arrivando dal consiglio dei ministri. Cosa che puntualmente è successa a 10 minuti dall’inizio dei lavori della Commissione”. Lo dice il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, dopo le parole del capogruppo di Italia Viva, Enrico Borghi che ha stigmatizzato l’assenza in prima commissione della ministra, mentre si votavano gli emendamenti al ddl sul premierato.

“Posso comprendere le osservazioni polemiche sul premierato -dice Casellati- che possono fanno parte di una normale dialettica politica, ma trovo intollerabili le falsità, che mirano a screditare l’attività del governo, che ha visto nella mia presenza costante. Il più grande rispetto dei senatori e del Parlamento”, conclude.