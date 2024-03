Riforme: Casellati, ‘non è anno zero, Pd nel 2018 proponeva elezione diretta’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Quando ho presentato il ddl di legge costituzionale sul premierato non era l’anno zero. Nel 2018 Ceccanti (Pd – ndr) e Parrini (Pd – ndr) proponevano l’elezione diretta. Io ho messo due paletti: l’elezione diretta del presidente della repubblica o del premier e la stabilità. Perché nessuna riforma si può fare se non c’è un governo stabile”. Così il ministro per le Riforme e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo all’incontro organizzato dalla Uil ‘Prendete posizione. Premierato: approfondimento e confronto nell’esecutivo Uil’.

“Questa è una riforma che guarda lontano. Non è la riforma di questo governo”, ma del centrodestra e del centrosinistra e dei “cittadini che hanno visto per troppo tempo un disallineamento fra il loro voto e la forma di governo che non rappresentava la volontà popolare. Mi auguro che la riforma li incentivi a ritornare alle urne. La stabilità comporta un pensiero politico istituzionale di lunga durata, comporta prospettiva”.