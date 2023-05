Riforme: Casellati, ‘non toccheremo il Quirinale, la Bicamerale non serve’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag (Adnkronos) – “Per quello che riguarda il capo dello Stato, nessuno vuole toccare le sue prerogative, nessuno mette in dubbio il ruolo fondamentale che ha avuto e che ha nel nostro Paese. Né da parte della maggioranza c’è alcuna preclusione a mantenere l’attuale modalità di elezione del presidente della Repubblica. Ripeto. Il nostro è un campo aperto”. Lo dice Elisabetta Casellati, alla ‘Stampa’, parlando di riforme.

Non prende in considerazione l’ipotesi di una Bicamerale, anche per evitare che il Parlamento discuta solo di riforme costituzionale? “Non sono contraria in maniera pregiudiziale ma i fatti sono chiari. In passato, a fronte di tempi troppo lunghi, non si è mai raggiunto alcun risultato. Preferisco lo strumento indicato per le riforme costituzionali dai Padri Costituenti nell’art.138 della Costituzione, che esalta il ruolo centrale del Parlamento quale sede naturale del dibattito politico”, spiega la ministra delle Riforme.

“Abbiamo previsto un confronto ampio con numerosi e autorevoli costituzionalisti, che si terrà il prossimo 17 maggio nella sede del Cnel. Sarà un prezioso contributo che potrà ulteriormente alimentare la riflessione della politica”, spiega tra l’altro Casellati.