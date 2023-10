Riforme: Casellati, ‘premierato all’italiana con legge elettorale con premio maggioranza’**

Ottobre 28, 2023

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Ci sarà una grande sorpresa in senso positivo. Avendo messo a terra tutte le obiezioni poste, ho cercato di venire incontro alle esigenze di tutti. Siamo venuti incontro alle esigenze delle opposizioni in tante parti, abbiamo abbassato bandierine come l’elezione diretta del presidente della Repubblica che era nel nostro programma. Io ho parlato di un premierato all’italiana”, sarà “una riforma che avrà una legge elettorale con un premio di maggioranza”. Così sulla riforma costituzionale la ministra Elisabetta Casellati all’assemblea nazionale di Azione.