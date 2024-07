Riforme: Casellati, ‘premierato avanti con celerità nel rispetto dei dibattito parlamentare’

4 Luglio 2024

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Il ministro Casellati in prima Commissione alla Camera ha sottolineato che auspica la riforma vada avanti con celerità, ovviamente, nel rispetto dei tempi del dibattito parlamentare, così come è stato in Senato”. Lo precisano dallo staff della ministra delle Riforme.