Riforme: Casellati, ‘premierato non svilisce Parlamento, stop inciuci e governi tecnici’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il premierato “non svilirà il Parlamento”, con la riforma costituzionale “avremo un Presidente (del Consiglio, ndr) eletto per 5 anni, che soltanto in ipotesi di sfiducia da parte del Parlamento o in caso di sfiducia su un atto importante del Parlamento potrà decidere di sciogliere il Parlamento. Nei casi poi in cui invece ci siano dimissioni volontarie, come ha fatto la premier finlandese, il premier eletto dal popolo potrà decidere se sciogliere il Parlamento oppure, attraverso il Presidente della Repubblica, dare l’incarico a un altro parlamentare eletto in collegamento con la sua lista, quindi a un parlamentare della maggioranza, di proseguire la legislatura”. Così il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, intervenendo a Palazzo Wedekind per il 5° Meeting del Made in Italy organizzato dalla confederazione Aepi.

“Non vogliamo più governi tecnici, che sono una peculiarità tutta italiana, non vogliamo ribaltoni, inciuci, giochi di palazzo. Questa è la ratio del provvedimento”, ha rimarcato Casellati.