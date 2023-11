Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Il premierato “è la riforma delle riforme. Certo che ci sono anche altre priorità, ma non è un’esercitazione dialettica parlare di riforme costituzionali perché le riforma del fisco o la riforma delle pensioni non si possono fare con un governo debole e precario”. Lo dice la ministra delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati in conferenza stampa.