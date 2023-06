Riforme: Casellati, ‘presto proposta che spero raccolga ampio consenso Parlamento’

Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Intendo fare il possibile per recepire le istanze provenienti dagli interlocutori coinvolti nelle riflessioni in corso, in modo da presentare quanto prima un progetto in grado di raccogliere il più ampio sostegno in Parlamento. La riforma costituzionale è destinata ad avere un impatto concreto sulla vita dei cittadini, sulla produttività delle imprese e sulle nostre istituzioni”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, intervenendo al Congresso della Confsal.