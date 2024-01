Riforme: Casellati, ‘resta ipotesi secondo premier’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Resta un secondo premier, in alcune ipotesi dettagliate”. Così il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, al termine del vertice di maggioranza sul premierato, rispondendo ai cronisti che le chiedono lo stato dell’intesa in maggioranza sulla norma anti-ribaltone.