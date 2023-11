Riforme: Casellati, ‘Schlein eviti slogan’

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – Sulla riforma del premierato “inviterei Elly Schlein a evitare slogan, perché con gli slogan non si ragiona. Il discorso dev’essere articolato e applicato alla Costituzione. Ci sono nove articoli sui poteri del Capo dello Stato e nessuno di questi viene toccato. La segretaria dem mi deve dire in che modo viene toccato il ruolo del presidente della Repubblica”. Così il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione, Maria Elisabetta Alberti Casellati in un’intervista a La Stampa.