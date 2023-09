Riforme: Casellati, ‘sono su tavolo leader, le approveranno nel primo Cdm utile’

Settembre 8, 2023

Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “Le riforme sono sul tavolo dei leader del centrodestra e le approveranno nel primo Consiglio dei ministri possibile. La premier sarà in giro nel mese di settembre. Non faccio più date, perché c’è talmente tanto lavoro in corso che non voglio sbagliare il cronoprogramma”. Lo dice Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra delle Riforme istituzionali e senatrice di Forza Italia, a margine dell’evento ‘Azzurra Libertà’ organizzata da Forza Giovane, in corso di svolgimento a Gaeta.

Per quanto riguarda l’emendamento del Partito democratico approvato sull’autonomia differenziata, Casellati spiega che “evidentemente è un buon punto di accordo con l’opposizione, in modo da far procedere quest’altra importante riforma. Direi che è una buona cosa”.