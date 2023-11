Riforme: Casellati, ‘su premierato ottimista, tutti consapevoli che serve cambio’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Sulla riforma del premierato “sono ottimista, penso ci sia un tempo per ogni cosa e da 40 anni se ne discute, il che significa che questa forma di governo pensata dai nostri costituenti non ha funzionato, c’è consapevolezza comune che qualcosa non va”. Lo ha detto la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati ospite di Tg2 Post.

“Il premierato – ha ribadito – per me è la riforma delle riforme, perché da stabilità al paese” e restituisce “centralità alla sovranità popolare, al voto dei cittadini”.