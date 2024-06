Riforme: Casellati, ‘testo premierato non è chiuso ma no a barriere ideologiche’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Il testo della riforma” sul cosiddetto premierato “non è chiuso. Io non considero mai chiuso nulla. Sono stato sempre aperta al dialogo. L’importante è che ci sia una condivisione che porti ad un punto di caduta, per chiudere un testo insieme. Ma questo non significa che io debba scrivere un testo sotto dettatura. La chiusura finora c’è stata da parte dell’opposizione: con i ‘no’ a prescindere si alzano delle barriere ideologiche”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, ai microfoni di ’24Mattino’ su Radio 24.