Riforme: Castellone (M5S), ‘temere premierato legittimo, Carta è in pericolo’

29 Giugno 2024

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “È legittimo avere timore che il Premierato andrà a minare tutti gli equilibri costituzionali e toglierà potere a Presidente della Repubblica, Parlamento e cittadini che verranno consultati ogni 5 anni per dare una delega in bianco. D’altronde le numerose audizioni che abbiamo fatto parlano chiaro… La nostra Costituzione è in pericolo”. Lo scrive su Facebook la vice presidente del Senato in quota M5S Mariolina Castellone.