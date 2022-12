Riforme: Cattaneo, ‘auspichiamo dialogo non ostruzionismo come in queste ore’

Dicembre 30, 2022

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Le regole del gioco democratico si stabiliscono insieme nell’interesse del Paese, non di una parte politica o all’altra. Per questo ci auguriamo che, quando affronteremo il tema delle riforme costituzionali, da parte delle opposizioni ci sia un clima di dialogo costruttivo, a differenza di quanto siamo costretti a osservare nelle ultime ore, con le minoranze sulle barricate impegnate in un ostruzionismo sul dl Rave francamente incomprensibile”. Così a ‘Radio Anch’Io’, su Radiouno Rai, il capogruppo di Forza Itali alla Camera, Alessandro Cattaneo.

“All’inizio del prossimo anno -aggiunge- ci aspettano provvedimenti importanti. Penso alla riforma del codice degli appalti, che punta a rendere le procedure più snelle ed efficaci per far correre il Paese, anche incrementando la partnership tra pubblico e privato. E ancora, alla riforma della giustizia all’insegna del garantismo, alla semplificazione burocratica, all’alleggerimento del carico fiscale. Nei prossimi mesi daremo ulteriore forma a quell’idea di Paese che abbiamo già iniziato a costruire in queste settimane”.