Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Disco verde del Consiglio dei ministri al testo che punta a introdurre il premierato in Italia. Il via libera è arrivato all’unanimità, il “testo è stato approvato così come è entrato, senza alcuna modifica”, spiega una fonte di governo all’Adnkronos.