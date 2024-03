Riforme: Ceccanti, ‘in ddl manca codificazione costituzionalizzata questione di fiducia’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Nel ddl costituzionale sul premierato “manca la codificazione costituzionalizzata della questione di fiducia. Se c’è amore, c’è fiducia. Senza, ci sono zone di ambiguità grigia”. Così Francesco Clementi, professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Università la Sapienza di Roma, durante il dibattito sul premierato presso la sede della Uil rivolgendosi al ministro per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Resta il dubbio – aggiunge Clementi – che in assenza di fiducia il presidente del Consiglio decida di non dimettersi”.