Riforme: Ciani, ‘anche Demos in piazza con l’opposizione’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu (Adnkronos) – “Anche Democrazia Solidale-Demos sarà oggi in Piazza Santi Apostoli con le opposizioni per difendere la nostra Costituzione e dire no a premierato e autonomia differenziata”. Lo dice il deputato Paolo Ciani, vicepresidente del gruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos.

“Il governo e la maggioranza hanno forzato tempi e modalità per approvare riforme talmente importanti che meriterebbero ben altro confronto e coinvolgimento del Parlamento e delle forze politiche tutte. Peraltro la discussione avanza con comportamenti e atteggiamenti gravi come quelli violenti della scorsa settimana alla Camera. È bene manifestare con chiarezza la nostra contrarietà a tutto ciò”, aggiunge Ciani.