Riforme: Conte, ‘alcuni elementi cancelleriato vanno bene’

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Alcuni elementi del sistema tedesco ci vanno bene, ma la nostra posizione, in un contesto molto difficile, in cui non sarà facile dialogare perché non si parte da presupposti condivisi, è cercare di intervenire chirurgicamente anziché trapiantare un altro sistema”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione delle proposte di legge del movimento sulla scuola, alla Camera.

“E’ necessaria per noi anche cambiare la legge elettorale, lo abbiamo sostenuto anche in campagna elettorale, con il proporzionale con soglia di sbarramento adeguata per evitare la frammentazione del sistema politico – ha spiegato -. Per noi è più sano che questo dialogo parta dalle patologie e si lavori non stravolgendo l’assetto costituzionale per migliorare gli aspetti fondamentali”.