Riforme: Conte, ‘con sfiducia costruttiva Renzi non avrebbe aperto crisi al buio’**

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Con la sfiducia costruttiva, Renzi una crisi al buio in piena pandemia, da irresponsabile, non l’avrebbe potuta fare. Ma non ce l’ho con lui, Renzi fa il suo lavoro di guastatore, ma non dobbiamo permettere che possa risuccedere, che con un pugno di voti, siano utilizzati, senza poterne rispondere al Paese e provocando delle fratture e dei traumi al sistema politico”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione delle proposte di legge del movimento sulla scuola, alla Camera.