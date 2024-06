Riforme: Conte, ‘Meloni gioca sull’imbroglio, tutto potere a uno non è democrazia’

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Io al governo per manovra di palazzo? Meloni è scordarella… Io venni presentato in campagna elettorale come membro della squadra di governo. Poi ci fu un governo di coalizioni. Il fatto è che Meloni gioca sull’imbroglio e questo non è l’unico: lei vuol far credere che mettendo una x su un nome il giorno delle elezioni, l’Italia avrà una maggiore democrazia. Si studi il sistema russo o le democrature: anche lì si vota ma poi se dai a uno solo tutto il potere, non è più democrazia”. Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita su La7.